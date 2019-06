Videm, 30. junija - Branilka naslova Nemčija je na evropskem nogometnem prvenstvu do 21 let, ki se je končalo v Italiji, v finalu v Vidmu izgubila s Španijo z 1:2 (0:1). Fabian Ruiz (7.) in Dani Olmo (69.) sta bila uspešna za zmagovalce, Amiri Amiri je v 88. minuti zadel za Nemčijo.