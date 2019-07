Sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev

Ljubljana, 1. julija - Vremenoslovci za danes napovedujejo do 37 stopinj Celzija in opozarjajo, da bo sredi dneva in popoldne spet velika toplotna obremenitev. Uprava RS za zaščito in reševanje je na Primorskem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki velja do preklica.