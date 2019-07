Demokratski predsedniški kandidati na prvih soočenjih volivcem predstavili nekaj razlik v stališčih

New York, 1. julija - Prvi soočenji predsedniških kandidatov demokratske stranke v Miamiju sta minulo sredo in četrtek volivcem predstavili nekaj razlik v stališčih, ki so se doslej zdela bolj ali manj akademska, sedaj pa so objavljena in izpostavljena ostrim napadom republikanske strani. Predsedniške volitve bodo sicer šele novembra 2020.