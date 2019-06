Velika parada ponosa sklenila mesec newyorškega praznovanja gibanja za pravice homoseksualcev

New York, 30. junija - V New Yorku danes poteka velika parada ponosa, ki jo ob 5. aveniji v živo spremlja več kot dva milijona ljudi in pomeni vrhunec meseca praznovanj gibanja za pravice homoseksualcev, ki se je bolj ali manj uradno začelo pred 50 leti s protesti proti raciji v gejevskem baru Stonewall Inn v Greenwich Villagu.