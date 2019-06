Iz stanovanjske hiše na Pomjanu neznanec odnesel več kosov lovskega orožja

Koper, 30. junija - Neznani storilec je v soboto vlomil v kletne prostore stanovanjske hiše na Pomjanu v občini Koper ter odnesel več kosov lovskega orožja, so sporočili s koprske policijske uprave. Kot so dodali, so zaradi zagotavljanja varnosti občanov o tatvini orožja nemudoma obvestili vse policijske postaje v Sloveniji in tudi italijanske varnostne organe.