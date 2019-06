Obsodba v najhujšem primeru spolne zlorabe na Norveškem doslej

Oslo, 30. junija - Sodišče na Norveškem je zaradi spolnih zlorab in posilstev na 16 let zapora obsodilo 27-letnega sprevrženca, ki je več let zlorabljal mladoletne dečke. Na spletu se je predstavljal kot mlado dekle in s prevaro zlorabil več sto mladoletnikov. Tamkajšnje tožilstvo je potrdilo, da gre za najhujši primer spolne zlorabe na Norveškem.