Zagorelo v prostorih waldorfskega vrtca v Mariboru

Maribor, 30. junija - V soboto zvečer je zagorelo v prostoru waldorfskega vrtca v Valvasorjevi ulici v Mariboru. Gasilci so požar pogasili, vzrok požara in višino gmotne škode pa še ugotavljajo, so sporočili s centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Več informacij bo znanih čez dan.