Voznik ukradenega kombija na območju Ptuja ogrožal udeležence v prometu

Maribor, 29. junija - Več policijskih patrulj mariborske policijske uprave je danes med 11. in 12.30 na območju naselij Juršinci, Vitomarci in okoliških naselij na območju Ptuja poskušalo zaustaviti voznika ukradenega kombija, ki na znake policistov ni ustavil in je z objestno vožnjo ogrožal udeležence v prometu. Policisti očividce naprošajo za pomoč.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, gre za tovorni avtomobil znamke Volkswagen, tip transporter, sive barve, registrske številke MBZC-053 z napisom catering.

Policija naproša priče in udeležence v prometu, ki so bili z njegovo vožnjo ogroženi in so s svojim ravnanjem na kakršen koli način preprečili trčenje, da se oglasijo na policijski postaji v Ptuju ali pokličejo na številko 02 780 91 00 oziroma 113.