Pliškova in Fritz letošnja zmagovalca Eastbourna

London, 29. junija - Čehinja Karolina Pliškova in Američan Taylor Fritz sta letošnja zmagovalca teniškega turnirja na travi v angleškem Eastbournu. Pliškova je v današnjem finalnem dvoboju premagala Nemko Angelique Kerber s 6:1 in 6:4, Fritz pa je bil boljši od rojaka Sama Querreyja s 6:3 in 6:4.