Uradno: Rok Sirk prestopil na Poljsko, Muri najmanj 200.000 evrov

Varšava, 29. junija - Prestop 25-letnega koroškega napadalca iz Mure v Zaglebie Lubin je končan. "Rok Sirk je uspešno opravil zdravniški pregled in podpisal triletno pogodbo s poljskim prvoligašem. Kluba sta uskladila pogoje in prav tako podpisala pogodbo o prestopu napadalca iz Mure v Lubin," so potrdili v slovenskem prvoligašu iz Murske Sobote na spletni strani.