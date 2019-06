Pod Najevsko lipo pozivi, da moramo imeti radi svojo državo

Črna na Koroškem, 29. junija - Pozivi, da moramo imeti radi svojo državo in jo bolj ceniti, so bili rdeča nit današnjega srečanja pod mogočno Najevsko lipo nad Črno na Koroškem, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik vlade Marjan Šarec. Poudaril je, da politiki pridejo in gredo, država pa ostane. Dan pod lipo tako mineva v razmisleku o položaju in prihodnosti Slovenije.