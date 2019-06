Podjetje Gen energija ima nove nadzornike

Ljubljana, 29. junija - Slovenski državni holding (SDH) je prejšnji četrtek kot edini družbenik podjetja Gen energija, lastniku slovenske polovice Neka, razrešil vse predstavnike kapitala v nadzornem svetu in imenoval nove. Karla Petra Peršoljo, Sašo Ivana Geržino, Vanesso Grmek in Romana Dobnikarja so tako zamenjali Mateja Čuk, Miha Šebenik, Miha Butara in Lovro Lapanja.