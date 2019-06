Trump: Ameriška podjetja lahko še naprej poslujejo s Huaweijem

Osaka, 29. junija - Ameriška podjetja lahko še naprej poslujejo s kitajskim tehnološkim velikanom Huawei, je danes v japonski Osaki na vrhu G20 zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. "Huaweiju prodajamo in bomo prodajali ogromno količino izdelkov in rekel sem, da je to v redu, da bomo to počeli še naprej," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.