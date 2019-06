Članice G20 brez ZDA potrdile zavezanost pariškemu sporazumu

Osaka, 29. junija - Države skupine gospodarsko najpomembnejših držav G20 so brez ZDA na vrhu, ki se je danes sklenil v japonski Osaki, v sklepni izjavi znova potrdile zavezanost "uresničitvi celotnega" pariškega podnebnega sporazuma. Voditelji vseh držav pa so se zavzeli za "okrepitev trgovinskih in geopolitičnih vezi".