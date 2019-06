Trump in Xi za nadaljevanje trgovinskih pogajanj

Osaka, 29. junija - Kitajski in ameriški predsednik Xi Jinping in Donald Trump sta se dogovorila za nadaljevanje trgovinskih pogajanj in da ZDA ne bodo uvedle novih carin na kitajsko blago, je poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua po njunih pogovorih v Osaki. Trump je medtem pogovor označil za "izvrstnega" in dejal, da so pogajanja "nazaj".