Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 29. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas. Med Brezovico in Logatcem na posameznih odsekih nastajajo zastoji. Čakalna doba me Brezovico in Logatcem 20-30 minut.