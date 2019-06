Brazilija proti Argentini v polfinalu, Čile izločil Kolumbijo

Porto Alegre, 29. junija - Na južnoameriškem nogometnem prvenstvu so znani trije udeleženci polfinala. Brazilija, ki je s 4:3 po izvajanju enajstmetrovk izločila Paragvaj, se bo v polfinalu Cope Americe pomerila z Argentino, ki je bila z 2:0 boljša od Venezuele. V polfinale so se prebili tudi branilci naslova iz Čila, ki so po enajstmetrovkah izločili Kolumbijo (5:4).