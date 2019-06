Newyorške borze končale v zelenem

New York, 28. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje po zaključku prve polovice leta končali z rastjo. Med vlagatelji vlada pozitivno vzdušje zaradi optimizma glede trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, saj je začetek vrha G20 minil v znamenju prijateljskega vzdušja med svetovnimi voditelji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.