EU in Južna Amerika dosegli zgodovinski trgovinski sporazum

Bruselj, 28. junija - EU in države južnoameriškega trgovinskega bloka Mercosur so danes sklenile trgovinski sporazum, o katerem so se pogajali skoraj 20 let. Obe strani sta dogovor označili za zgodovinskega. Gre za največji trgovinski sporazum EU vseh časov in enega največjih na svetovni ravni. Kritiki medtem opozarjajo, da dogovor daje premalo poudarka varstvu okolja.