Slovenski rokometaši v prvem delu EP 2020 s Švedi, Švicarji in Poljaki

Dunaj, 28. junija - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnjem žrebu na Dunaju dobila tekmece na evropskem prvenstvu, ki bo med 9. in 26. januarjem prihodnje leto na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji. Slovenija bo prvi del igrala v skupini F v Göteborgu, v njej so še Švedska, Švica in Poljska.