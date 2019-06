Knovs zaslišal bivša zunanja ministra Erjavca in Žbogarja

pripravil Mihael Šuštaršič

Ljubljana, 28. junija - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je v petek v povezavi z arbitražno afero zaslišala tudi bivša zunanja ministra Karla Erjavca in Samuela Žbogarja. Kot je po seji povedal predsednik Knovsa Matej Tonin (NSi), bodo opravili še pogovore z uslužbenci Sove, ki so izvajali varnostno usposabljanje projektne skupine za arbitražo.