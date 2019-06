Ameriški finale v moškem delu Eastbourna

London, 28. junija - Američana Sam Querrey in Taylor Fritz sta finalista teniškega turnirja na travi v angleškem Eastbournu. Querrey je v prvem polfinalnem obračunu turnirja z nagradnim skladom 684.080 evrov premagal Italijana Thomasa Fabbiana 6:3, 6:7 (4) in 6:3, Fritz pa je bil v drugem boljši od Britanca Kyla Edmunda s 7:6 (8) in 6:3.