Omejitev prometa ob Cerkniškem jezeru

Cerknica, 29. junija - Ob nedeljah bo v času poletne sezone med 8. in 21. uro prepovedana vožnja z avtom ob Cerkniškem jezeru med Dolenjim Jezerom in Otokom. Vožnja je dovoljena samo lastnikom zemljišč za namene upravljanja z zemljišči in ne za rekreacijsko, izletniško ali turistično tržno dejavnost, so sporočili iz Notranjskega regijskega parka.