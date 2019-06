Evropske borze z rastjo; nafta neenotno, evro višje

London/Frankfurt/Pariz, 28. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali v zelenem. Po poročanju tujih agencij so oči vlagateljev uprte predvsem v zasedanje vrha G20 na Japonskem. V Osaki se bosta sestala tudi ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping, vlagatelji pa upajo, da bosta dosegla kakšen dogovor glede medsebojne trgovine vojne.