Mešane slovensko-italijanske patrulje bodo mejo nadzorovale tri mesece

Ljubljana, 28. junija - Mešane slovensko-italijanske policijske patrulje bodo v ponedeljek začele nadzorovati mejo med državama. Izvajanje patrulj se bo v skladu s sporazumom, ki sta ga podpisali državi, zaključilo 30. septembra letos, so za STA povedali na generalni policijski upravi. Predvidene so štiri patrulje na teden, tri na slovenski in ena na italijanski strani.