Erjavec na Knovsu ponovno zanikal odgovornost za pogovore med Sekolcem in Drenikovo

Ljubljana, 28. junija - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb se je danes pogovarjala tudi z bivšim zunanjim ministrom Karlom Erjavcem, ki je, kot je povedal novinarjem po koncu seje, ponovno zanikal tako vedenje o pogovorih med arbitrom Jernejem Sekolcem in agentko Simono Drenik kot tudi odgovornost za to.