Danes zaključek svetovnega pokala v Tacnu

Tacen, 30. junija - Danes se s tekmama kajakašev in kanuistk zaključuje letošnja izvedba svetovnega pokala v kajaku in kanuju v Tacnu. V polfinalih bodo gledalci lahko navijali tudi za vseh šest Slovencev, ki so si nastop priborili v petkovih kvalifikacijah. Dogajanje na savskih brzicah se bo začelo ob 9. uri.