Šerkezi: Feratarstvo v Sloveniji še v povojih

Ljubljana, 13. julija - Tudi Slovenija v zadnjih letih dobiva vse več ferat oziroma zelo ali pa kar izjemno zahtevnih in dobro zavarovanih plezalnih poti. Strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Matjaž Šerkezi pravi, da so ferate izredno dobrodošle za preizkušanje svojih sposobnosti na začetku sezone, obenem pa opozarja na previdnost in uporabo primerne opreme.