Ministrstvo: Funkcionarske plače niso med prioritetami

Ljubljana, 28. junija - Na ministrstvu za javno upravo so v odzivu za STA opozorili na stališče vladne koalicije, da vprašanje funkcionarskih plač ni ena izmed prioritet. S tem so se odzvali na zahtevo Združenja občin Slovenije, naj vlada takoj začne pogovore za odpravo plačnih anomalij funkcionarjem, ki so nastale s sprostitvijo varčevalnih ukrepov.