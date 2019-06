New York, 28. junija - Na newyorških borzah se je dan začel v znamenju rasti osrednjih indeksov. Vlagatelji so zadovoljni z začetkom vrha G20 na Japonskem, ki je minil v znamenju prijateljskega vzdušja med svetovnimi voditelji. Odmevajo tudi podatki, da so ameriški potrošniki maja okrepili svojo porabo.