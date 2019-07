V baselskem Umetnostnem muzeju razstava kubizma

Basel, 1. julija - V Umetnostnem muzeju v Baslu je na ogled razstava Kubistični kozmos - od Picassa do Legerja. Postavitev združuje okoli 130 del ter sledi razvoju kubizma od leta 1908 pa do let po prvi svetovni vojni. Oriše izjemen stilistični razpon kubizma in izpostavlja revolucionarno energijo, ki jo je posredoval poznejšim trendom v umetnosti 20. stoletja.