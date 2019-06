V Portorožu konferenca o pravnih vidikih migracij

Portorož, 28. junija - Na regionalni konferenci v Portorožu, ki jo je organizirala slovenska podružnica Združenja za mednarodno pravo, so danes razpravljali o vprašanjih mednarodnega javnega in zasebnega prava v zvezi z migracijami. Migracije so kompleksen pojav, ki zahtevajo celovit pristop, je povedal državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Sandi Čurin.