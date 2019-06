Knovs znova o prisluškovalni aferi v arbitraži

Ljubljana, 28. junija - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je danes začela novo sejo v zvezi s prisluškovalno afero v arbitraži o meji med Slovenijo in Hrvaško. Danes nameravajo opraviti pogovore z nekdanjima zunanjima ministroma Karlom Erjavcem in Samuelom Žbogarjem. Prvi pa je bil na vrsti nekdanji generalni sekretar na MZZ Tomaž Kunstelj.