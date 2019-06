Muzej v Wiesbadnu prejel izjemno donacijo predmetov art nouveauja

Wiesbaden, 30. junija - Državni muzej v Wiesbadnu je po veliki donaciji predmetov in umetnin v slogu art nouveauja po besedah njegovega direktorja Alexandra Klara postal pomemben predstavnik tega sloga, piše nemška tiskovna agencija dpa. Art nouveau se je razvil v Evropi med letoma 1890 in 1914 na področju likovnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja ter umetne obrti.