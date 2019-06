V srednjih šolah nekaj manj učiteljev, v osnovnih šolah nekaj več

Ljubljana, 29. junija - V Sloveniji je v šolskem oz. študijskem letu 2018/19 v vrtcih poučevalo 12.417 vzgojiteljic in vzgojiteljev, v osnovnih šolah 18.358 učiteljic in učiteljev, v srednjih šolah 6087 profesoric in profesorjev ter v višješolskih in visokošolskih ustanovah 5436 strokovnih delavcev, kažejo podatki republiškega statističnega urada (Surs).