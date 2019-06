V Franciji namerili rekordnih 44,3 stopinje Celzija

Pariz/Madrid, 28. junija - V Franciji so danes namerili rekordnih 44,3 stopinje Celzija. Že pred tem so za predele Francije izdali rdeči alarm in napovedali, da bi se lahko živo srebro ponekod na jugu države povzpelo od 42 do 45 stopinj Celzija. Iz Španije poročajo o smrtni žrtvi vročinskega vala.