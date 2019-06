Umik kuhinjskih nožev Cotelli da Tavola Inox in Cotelli da Tavola Inox

Ljubljana, 28. junija - Zdravstveni inšpektorat RS obvešča, da je bil preko hitrega sistema obveščanja za živila in krmo obveščen o umiku kuhinjskih nožev Cotelli da Tavola Inox in Cotelli da Tavola Inox iz prometa zaradi previsokega prehajanja kroma ob stiku noža z živilom.

Serijska oznaka izdelka je 8056046109117 (vse barve). Izdelek je bil proizveden v Italiji, v Sloveniji so ga prodajali v Kitajski trgovini Hana Leskovec pri Krškem, Wang Shun Brežice in 1,2,3 euro Murska Sobota. Potrošnikom, ki so sporni proizvod že kupili, svetujejo, da ga ne uporabljajo in ga lahko vrnejo na prodajno mesto.