Odprte prijave za poletni orkestrski kamp v Ljubljani

Ljubljana, 30. junija - Slovenski nacionalni mladinski orkester mlade glasbenike, stare od 13 do 19 let, vabi na poletni orkestrski kamp, ki bo od 23. do 30. avgusta v Ljubljani. Edini pogoj je, da udeleženci obiskujejo katerokoli glasbeno šolo ali primerljiv program. Zaključni koncert bo 30. avgusta v Križankah v sklopu Ljubljana Festivala skupaj z Vladom Kreslinom.