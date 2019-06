Morebitno prisotnost kerozina v vodi bi zaznali po spremembi vonja, okusa in videza

Ljubljana, 28. junija - Pristojne službe se po iztirjenju tovornega vlaka na progi Koper-Divača, ki je prevažal kerozin, trudijo, da ta ne bi odtekel v podtalnico in vodovodno zajetje. A če bi kerozin vendarle prišel do pitne vode, bi to uporabniki takoj opazili. Prisotnost kerozina vodi namreč očitno spremeni vonj, okus in videz, je pojasnila Ana Hojs z NIJZ.