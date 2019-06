V Tacnu danes finali kanuistov in kajakašic

Tacen, 29. junija - V Tacnu, kjer poteka svetovni pokal v kajaku in kanuju, bosta danes znana zmagovalca med kanuisti in kajakašicami. V polfinalih bo nastopilo po 30 najboljših kanuistov in kajakašic iz petkovih kvalifikacij, med njimi šest Slovencev. Dogajanje na savskih brzicah se bo začelo ob 9. uri.