Plakati po Sloveniji vabijo h kulturni ponudbi v Ljubljani

Ljubljana, 28. junija - V Ljubljani tretjič po vrsti poteka projekt Korak do kulture, ki s pomočjo mestnih plakatov po Sloveniji vabi k obisku kulturnih ustanov, ogledu razstav, predstav, filmov ter udeležbi na raznolikih kulturnih dogodkih v prestolnici. Plakat in avtorske ilustracije stavb sodelujočih institucij na njem sta pripravila AA - Anja Delbello in Aljaž Vesel.