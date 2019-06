V Montreuxu jazz festival z veliki zvezdniškimi imeni

Montreux, 29. junija - V Montreuxu se je začela 53. izdaja slovitega jazz festivala, ki ga bodo letos poleg jazza zaznamovali tudi afriško-ameriški beati in britanski glasbeniki. Med znanimi nastopajočimi so Billy Cobham, Chick Corea, Elton John, Joan Baez, Tom Jones in Quincy Jones, pa tudi Seun Kuti & Egypt 80 ter Amadou in Mariam.