V Mostarju razstavi o Soški fronti in Da Vinciju

Mostar, 30. junija - V galeriji Glasbenega centra Pavarotti v Mostarju sta do 5. julija na ogled fotografski dokumentarni razstavi Neme priče vojnih grozot 1915-1918; Madžarski spomeniki na Soški fronti goriškega raziskovalca Vilija Prinčiča ter Skice Leonarda da Vincija, so sporočili iz Kulturnega doma v Gorici. Pri postavitvi so sodelovali slovenski organizatorji.