Tedenski pregled - Slovenija od 28. 6. do 4. 7.

Ljubljana, 5. julija - Vrh EU je dosegel dogovor o imenovanjih na vodilne položaje; med njimi ni predstavnikov manjših in vzhodnoevropskih držav. Na meji z Italijo so začele delovati mešane policijske patrulje, a v Rimu svarijo, da bodo na meji postavili ovire, če ne bodo uspešne. Po nesreči vlaka in izlitju kerozina se na Obali bojijo onesnaženja edinega vodnega vira.