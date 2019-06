Tudi v popoldanskem delu uspešnih vseh šest slovenskih čolnov

Tacen, 28. junija - Po uspešnem dopoldnevu, ko so si sobotni nastop na tekmi svetovnega pokala v kajaku in kanuju v Tacnu zagotovili vsi kanuisti in kajakašice, so se popoldne s savskimi brzicami spopadli še kajakaši in kanuistke. Nedeljski polfinalni nastop si je zagotovilo vseh šest slovenskih čolnov. Slovenci so bili torej v kvalifikacijah stoodstotni.