S projektom Memori-net do izboljšanja rehabilitacije bolnikov po možganski kapi

Izola, 28. junija - V projektu Medregionalnega povezovanja na področju kognitivne in gibalne rehabilitacije po možganski kapi (Memori-net) so številni partnerji na področju zdravstva oblikovali skupni operativni protokol za rehabilitacijo bolnikov, ki so doživeli možgansko kap. S tem želijo izboljšati učinkovitost zdravljenja po tej akutni žilni poškodbi možganov.