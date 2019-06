Ljubljanska Drama mlade vabi k sodelovanju za Nova branja

Ljubljana, 29. junija - Ljubljanska Drama dramatičarke in dramatike, stare do 30 let, vabi k sodelovanju pri dramskem laboratoriju Nova branja 2019/20. Procesno zastavljeno razvijanje kratkih dramskih besedil bo izhajalo iz skupne izhodiščne teme, gledališki omnibus novonastalih besedil bo na koncu bralno uprizorjen in objavljen. Razpis je odprt do 30. septembra.