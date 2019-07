Sajeta z retrospektivnim programom v jubilejno 20. izdajo

Tolmin, 1. julija - S projekcijami v Kinu pod brezami se bo drevi na sotočju Tolminke in Soče začel jubilejni 20. umetniški in glasbeni festival Sajeta. Do nedelje bo postregel z 20 koncerti in performansi raznolikih ustvarjalcev, ob filmskih projekcijah in razstavah pa bodo na kreativnem taboru v naravi potekale tudi delavnice, predavanja in pogovori.