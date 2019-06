V Sloveniji lani aktivnih 146.196 podjetij

Ljubljana, 29. junija - V Sloveniji je bilo lani aktivnih 146.196 podjetij. Ta so ustvarila 102,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je v primerjavi z letom prej 7,5 odstotka več, in 24,1 milijarde evrov dodane vrednosti, kar predstavlja sedemodstotno rast. Skupaj je bilo 654.831 zaposlenih in samozaposlenih, kar je 4,2 odstotka več kot leta 2017.