Elektro Celje ves bilančni dobiček za dividende

Celje, 28. junija - Družba Elektro Celje bo za dividende namenila ves bilančni dobiček v višini 3,2 milijona evrov, je danes sklenila skupščina. Mali delničarji so predlagali spremembe glede razporejanja dobička in pridobivanja lastnih delnic, a država, ki je glavni lastnik, predloga ni podprla, so sporočili iz društva MDS.